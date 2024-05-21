تنظيم 38 فاعلية ثقافية وفنية خلال شهر مايو بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومي لدى المواطنين .

الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية..



حيث أوضح أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية عن تنظيم 38 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، مشيراً إلى أنه من أبرز الفعاليات منها محاضرات بعنوان نشر الوعى الثقافى للحفاظ على أثارها ببيت ثقافة الشهداء، العمل وأهميته في تقدم الشعوب ببيت ثقافة دنشواى ، الشباب واحتياجات سوق العمل بقصر ثقافة مدينة السادات ، الشباب والتسامح في الدين ببيت ثقافة تلا ، أعلام في قريتي ببيت ثقافة البتانون ، دور المرأة في التنمية الإقتصادية مكتبة قورص ، التجمل بالأخلاق والقدوة الحسنة ببيت ثقافة سرس الليان ، وكذا محاضرة بعنوان دور الهلال الأحمر في معالجه الكوارث وتداعياتها بقصر ثقافة شبين الكوم ،وعرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.



هذا و أشار محافظ المنوفية إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .