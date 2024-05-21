تنظيم حملات لمكافحة البعوض والحشرات بقري القليوبية

استعداداً للصيف ..

أعطى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمراكز والاحياء للتنسيق وتكاتف الجهود مع الإدارات الصحية والبيطرية لتنظيم حملات لمكافحة البعوض والحشرات مع دخول فصل الصيف.

انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية..



واكد المحافظ خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية، برفع كافة التراكمات والمخلفات من الشوارع وخصوصا الموجودة بجوار أكشاك الكهرباء نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتجنب نشوب الحرائق، والتنسيق مع المرور ومديرية الأمن لتفعيل عمل المناوبات الليلية لضبط السيارات المخالفة التي تلقي بمخلفات البناء على الطرق مع موافاتنا بالمحاضر التي تتم وأرقام السيارات وكذلك موافاة المحافظة، بما تم حصره من محاضر مخالفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

وكذلك ضرورة التنسيق مع المرور لضبط السيارات المخالفة والتي لا تحمل لوحات معدنية وكذلك التي تسير عكس الإتجاه والدراجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية أو يقودها أشخاص بدون تراخيص .



وعلى صعيد آخر وجه المحافظ رؤساء مجالس مدن وأحياء شبرا الخيمة والخصوص التأكيد على تفعيل منظومة النظافة والجمع السكني، وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات التأكيد على مراجعة إشتراطات السلامة والصحة المهنية لمجابهة أخطار الحريق في كافة المنشآت الحكومية التابعة لرئاستهم ومراجعة الوصلات الكهربائية العشوائية للكولديرات الموجودة في الشوارع .