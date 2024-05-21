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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب: أتمنى فوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى

حسين لبيب
حسين لبيب

قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمنى فوز النادى الأهلى ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسي لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقي.

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أضاف لبيب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" مصر نامت مبسوطة يوم الأحد الماضى فرحا بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية".

تابع رئيس الزمالك:" أتمنى فوز الاهلى على الترجى التونسي يوم السبت المقبل والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقى".

وواصل:" أعشق نادى الزمالك الذى تربيت داخله ولقطة الجرى داخل الاستاد عفوية للفرح مع جمهور الزمالك الكبير التى تواجد فى استاد القاهرة الدولى بعشرات الألأف".

وأكمل:" فى فترة قدومنا لنادى الزمالك لم يكن أحد متفائلاً فى حل المشاكل لكن مع الوقت استطعنا التغلب على كل الصعوبات ولا يوجد نادى مر بكم هذه المشاكل العملاقة".

واستطرد:" هناك منافسة رياضية شريفة مع النادى الأهلى وكلنا أصدقاء،وأتواصل بصفة دائمة مع الخطيب رئيس النادى الأهلى،هو أخ وصديق".

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