وائل كفوري يستعد لإحياء حفلين في بيروت يوليو القادم

يستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفلين غنائيين في لبنان ببيروت ليجدد نشاطه الفني بعد طرحه لأغنيته الأخيرة لآخر دقة.

وائل كفوري يستعد لـ إحياء حفلين في بيروت يوليو القادم

ويذكر أن الحفلة الأولى التي يستعد لها وائل كفوري من المقرر إقامتها يوم 27 يوليو، والحفلة الثانية 28 يوليو ومن المتوقع أن الحفلات تشهد إقبالا كبيرا.

ومن المفترض أن يقدم وائل كفوري خلال حفلاته الغنائية المقبلة عددا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أغنية لـ آخر دقة

وكانت النجم وائل كفوري طرح أحدث أعماله الغنائية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والمنصات الموسيقية، كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة".

أغنية لآخر دقة من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

تم تصوير الكليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضًا بعيدًا عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.