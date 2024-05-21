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الثلاثاء 21 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام نصر : نسعى لحل أزمات نادي الزمالك.. والجمهور كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية

هشام نصر
هشام نصر

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن جمهور النادي كلمة السر في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

 

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وقدم ملحمة قوية في مباراة الأمس أمام نهضة بركان المغربي ".

وتابع نائب رئيس نادي الزمالك حديثه قائلا : " نسعى لحل كل الأزمات التي تخص نادي الزمالك في الفترة المقبلة خاصة أزمة القيد ".

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