هشام نصر : نسعى لحل أزمات نادي الزمالك.. والجمهور كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن جمهور النادي كلمة السر في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية وقدم ملحمة قوية في مباراة الأمس أمام نهضة بركان المغربي ".

وتابع نائب رئيس نادي الزمالك حديثه قائلا : " نسعى لحل كل الأزمات التي تخص نادي الزمالك في الفترة المقبلة خاصة أزمة القيد ".