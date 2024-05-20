تنظر محكة جنح العمرانية أولى جلسات محاكمة موظفة شئون إدارية بمدرسة خاصة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامها بـ سكب مياه مغلية على وجه التلميذة “كارولين.م” داخل المدرسة ما أدى لإصابتها بحروق بالوجه والكتفين، في المحضر رقم 3038 لسنة 2024 إداري قسم العمرانية، لجلسة 12 يونيو المقبل.

12 يونيو محاكمة موظفة سكبت على تلميذة مياه مغلية

وأمام جهات التحقيق قالت الطفلة: “ كنت واقفة مع أصحابي فى فناء المدرسة وتفاجأت بأن فى مياه مغلية نازلة عليا”.

وأضافت: “إدارة المدرسة أخدتنى على طول على الدكتورة اللى فى المدرسة وحطتلى كريم للحروق وبعدها طلعت عند مكتب المديرة ثم توجهنا إلى القسم أنا وبابا وماما”.

واستمعت النيابة أيضا لأقوال الموظفة المتهة وأكدت قيامها بسكب مياه ساخنة من “ترمس شاي” لكنها نظرت في الأسفل أولا ولم يكن أحد في فناء المدرسة لكنها فوجئت بصرخات الطفلة ولم تكن تقصد أذيتها، وقررت النيابة إخلاء سبيل الموظفة بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

تشويه وجه طالبة في الصف السادس الابتدائي بمياه مغلية داخل مدرسة خاصة

أثارت واقعة تشويه وجه طالبة في الصف السادس الابتدائي بمياه مغلية داخل مدرسة خاصة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة حالة من الاستياء بيت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت الواقعة عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بكافة منصاتها.

البداية كانت خلال تواجد الطالبة "كارولين م" الطالبة بالصف السادس الابتدائي بفناء المدرسة وتفاجئت أثناء وقوفها بسكب مياه مغلية عليها من أعلى وسط صراخها تجمع المسئولين، وتم نقل الطالبة تعاني من حروق من الدرجة الثانية بمنطقة الوجه والذراع.



توجهت والدة الطفلة إلى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وقامت بتحرير محضر يحمل رقم 3038 لسنة 2024 إداري قسم العمرانية، تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت أن موظفة قامت بسكب الماء المغلي من الطابق الأول دون النظر إلى الفناء بدون عمد إيذاء الطفلة.

وناقشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الموظفة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جانبها فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا عاجلا في الواقعة وجاري الوقوف على ملابساتها كاملة.