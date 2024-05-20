أنشطة ثقافية منتوعة بثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية بالتعاون مع دار الرحمن للأطفال، مجلة حائط بعنوان (كيف أحافظ على بيئتي) ضمن برنامج التحسن البيئي بفرع ثقافة الإسماعيلية،

وتناولت مجلة الحائط، أهمية الحفاظ على البيئة من كل أنواع التلوث، ومخاطر التلوث على صحة الإنسان، وضرورة الاهتمام بنظافة البيت والشارع والمدرسة، وأن البيئة النظيفة والجميلة عنوان على تقدم البلاد، تنفيذ عبدالرحمن فراج، تحت إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة، وبحضور عمرو علي مسؤول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية.

كما نفذت مكتبة السبع آبار الثقافيه، فقرة بعنوان عمالقة الفن الزعيم عادل إمام بمناسبة ذكرى ميلاده تناولت الفقرة النقاط التالية مولده ونشأته وتعليمه.، الحياة الشخصية للفنان عادل إمام ، أهم أعماله الفنية الأفلام منها فيلم لصوص لكن ظرفاء - أحنا بتوع الاتوبيس - الواد محروس بتاع الوزير - طيور الظلام - السفاره فى العماره. المسرحيات منها مسرحية مدرسة المشاغبين - شاهد ماشفش حاجه- الواد سيد الشغال - الزعيم المسلسلات منها مسلسل أحلام الفتى الطائر - دموع فى عيون وقحه - فرقة ناجى عطا الله. ٤ - تكريمه والجوائز التى حصل عليها، عين سفيراً للنوايا الحسنه لدى المفوضية فى شهر يناير عام ٢٠٠٠،تنفيذ على السيد مصطفى أمين المكتبه العامة.

في مكتبة علي الراعي بالرياح اقيم مجلة حائط عن اهم أعمال الشاعر أمل دنقل بمناسبة ذكرى وفاته بمشاركة عدد من رواد المكتبة. تحت إشراف أمينة المكتبة.