رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تؤكد رفع الوعي أهم خطط الحكومة

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال اللقاء استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،بمكتبه، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكافة فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة " الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص" في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية وحل مشكلات المجتمع السكندري.

وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر .

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.

جاء ذلك بحضور، راجيف وادواني مستشار السفير للشؤون الاقتصادية، وكاثرين ويمز مسؤول اقتصادي، ولينا البيري الموظف المحلي للشؤون الاقتصادية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.