ترحيل الفنان عباس أبو الحسن للنيابة بعد دهس سيدتين بالشيخ زايد

اصطحبت منذ قليل قوة أمنية من قسم شرطة الشيخ زايد أول الفنان عباس ابو الحسن من المستشفى إلى سراي نيابة الشيخ زايد للتحقيق معه في اتهامه بدهس سيدتين أثناء عبورهما الطريق أعلى المحور المركزي.

وأفاد الأطباء عقب انتهاء الكشف الطبي بإصابة عباس أبو الحسن بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر اكيليس" ليتم ترحيله إلى النيابة في سيارة شرطة.

وقال "أبو الحسن" في التحقيقات الأولية أمام رجال الشرطة، إنه لم يقصد دهس السيدتين، ولكنه تفاجأ بهما خلال عبورهما للطريق كانتا تتفاديان سيارة على يسار سيارة "أبو الحسن" فقطعتا طريقه الذي كان يسلكه نحو ميدان لبنان قادمًا من طريق المحور المركزي.

وشرح الفنان عباس أبو الحسن تفاصيل الحادث قائلا إنه كان متواجدًا بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق فاصطدم بهما.

وأضاف أبو الحسن: كنت سايق عربيتي على المحور المركزي في الشيخ زايد أمام مول شهير وفجأة حاولت أفادي سيارة على اليسار فوجئت بسيدتين ظهروا فجأة أمامي وملحقتش أفاديهم وخبطهم بالعربية.

واستكمل: نزلت من العربية وحاولت أساعدهم وأطلب لهم الإسعاف وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين، وتم نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن والسيارة الخاصة به، وتفريغ كاميرات المرور المتواجدة في مكان الحادث بالمحور المركزي وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن، والاستماع لأقواله حول الحادث.

فيما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنان عباس أبو الحسن بدهس سيدتين بالشيخ زايد.

وضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، الفنان عباس أبوالحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتهما في مدينة الشيخ زايد.

ونقلت الأجهزة المختصة المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت مبدئيًا تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.