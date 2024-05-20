الخطيب يدعم رجال سلة الأهلي قبل السفر إلى رواندا
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي قبل السفر إلى رواندا خلال الساعات القادمة، للمشاركة في نهائيات بطولة الدوري الإفريقي «BAL» في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.
وأكد محمود الخطيب على دعم مجلس الإدارة ومساندته لما بذله الجميع في منظومة الفريق من جهد كبير على مدار الموسم الماضي، وأن المسئولية مضاعفة على الجميع خلال النهائيات، وتمثيل مصر والنادي على أفضل ما يكون. وقال إن النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية أمر يدعو للتفاؤل، ولكن في الوقت ذاته فإن هذه الإنجازات أصبحت جزءًا من الماضي، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد للفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب والتأهل إلى بطولة العالم للأندية، لكتابة تاريخ جديد على الصعيدين القاري والعالمي.