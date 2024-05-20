الخطيب يدعم رجال سلة الأهلي قبل السفر إلى رواندا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي ‏قبل السفر إلى رواندا خلال الساعات القادمة، للمشاركة في نهائيات بطولة الدوري الإفريقي «‏BAL»‏ في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وأكد محمود الخطيب على دعم مجلس الإدارة ومساندته لما بذله الجميع في منظومة الفريق من جهد كبير على مدار الموسم الماضي، وأن ‏المسئولية مضاعفة على الجميع خلال النهائيات، وتمثيل مصر والنادي على أفضل ما يكون.‏ وقال إن النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية أمر يدعو للتفاؤل، ولكن في الوقت ذاته فإن ‏هذه الإنجازات أصبحت جزءًا من الماضي، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد للفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب والتأهل إلى ‏بطولة العالم للأندية، لكتابة تاريخ جديد على الصعيدين القاري والعالمي.‏