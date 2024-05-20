ملك أيمن بطلة الاوليمبى تحصد برونزية البحر المتوسط لألعاب القوى

حصدت بطلة النادى الاوليمبى برونزية البحر المتوسط لألعاب القوى

أصدر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي بيان على صفحة النادى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قام خلاله بدعم لاعبة النادى البطلة ملك ايمن لحصولها علي الميدالية البرونزية ١٠٠ متر حواجز في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت ٢٣ سنة المقامة بالإسماعيلية وتهنأتها على الفوز

كما أكد البيان على أهمية الجهد المبذول من أجل حصد للاعبة للميدالية من خلال التدريبات التى تقوم بها بقيادة المدربة اللاعبة الكابتن نادية خليل ، والكابتن علي خليل رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي.

وأختتم النادى الاوليمبى بيانه بأن النادى سيظل مصنع الابطال