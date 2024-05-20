حسن نصر الله يعزي خامنئي في وفاة الرئيس الإيراني

قدم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في وفاة رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقوه، أمس الأحد، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم.

وقال نصر الله، في بيان، اليوم الإثنين: سماحة آية الله علي خامنئي.. إنني أتقدم من سماحتكم باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة في لبنان ‏بأحر التعازي ومشاعر المواساة بمناسبة استشهاد هذا الجمع من القادة الأبرار وفي مقدمهم سماحة آية الله ‏إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية المجاهد والخدوم والوفيّ، ووزير خارجيته الأخ العزيز ‏الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، حامل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية، وسماحة آية الله آل ‏هاشم ممثل سماحتكم في أذربايجان الشرقية، ومحافظها رحمتي ورفاقهم الذين كانوا معهم.

وأضاف: إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وأنتم تقودون الأمة ‏الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأميركي والصهيوني لمقدساتنا ‏وبلادنا وشعوبنا.

وتابع: لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق كل العزاء والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم ‏الحكيمة والمسددة والشجاعة.

واختتم بالقول: أسأل الله تعالى أن يمد في عمركم الشريف وأن يعين قلبكم الطاهر على تحمل ألم هذا الفقد لهؤلاء القادة ‏الأوفياء والمخلصين وأن يمن على عائلاتهم الكريمة والشريفة وعلى شعبنا الإيراني العزيز والكبير وعلى ‏جميع المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية بالصبر والسلوان وعظيم الأجر وقرب الفرح ‏والنصر إن شاء الله، وأن يتغمد هؤلاء الشهداء الأخيار جميعا بواسع رحمته ويجمعهم مع ساداتنا رسول الله ‏وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين‏.