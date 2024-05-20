الإثنين 20 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني وتؤكد بعدها عن أي معلومات تخص الحادث

موقع تحطم طائرة الرئيس
موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان: بينما تختار إيران رئيسا جديدا فإننا نؤكد مجددا دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت الخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب، وانتشار الأسلحة الخطيرة والتقدم في برنامجها النووي بعد وفاة رئيسها.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، إنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر، وهو الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مضيفا أنه لا يتوقع بالضرورة أي تأثير أوسع على الأمن في المنطقة.

في سياق منفصل، قال وزير الدفاع الأميركي إن الولايات المتحدة تواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا حتى في الوقت الذي نددت فيه واشنطن بطلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

 

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