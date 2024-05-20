جامعة الإسكندرية تكرم الفائزين بالمركز الثالث فى مسابقة كأس العرب للسموم

كرم الدكتور على عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب اليوم الإثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤، فريق الجامعة الحاصل على المركز الثالث فى مسابقة كأس العرب للسموم التي عقدت بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، على هامش مؤتمر "المعرفة والمهارات والقدرات في الصيدلة وعلم السموم" ، وشارك فريق جامعة الاسكندرية فى المسابقة ضمن ٢٠ جامعة من ١٢ دولة عربية مختلفة من جميع انحاء الشرق الاوسط، وجرت المسابقة على ثلاث مراحل وقامت أسئلة المسابقة على علم السموم ومحاكاة لحالات سريرية متعرضة للسموم وكيفية التعامل معها.

طلبة صيدلة

ضم الفريق الفائز كل من المشرف الصيدلى محمد عبد النبى ابراهيم المعيد بقسم علم الأدوية والسموم كلية الصيدلة، والطالبة ندى محمود عرفات قابيل المستوى الخامس بكلية الصيدلة، والطالبة نسمة سعيد عبد القادر المقيدة بالمستوى الخامس بكلية الطب.

ثلاث فرق زيارات الاعتماد

و في سياق اخر ، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ثلاث فرق زيارات الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد بكل من معهد البحوث الطبية، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية.

وأوضح قنصوه، بأن الجامعة تدعم تطوير العملية التعليمية من منشآت ومعامل بكل الوسائل المتاحة، وتدعم البحث العلمى القائم على المعرفة، وكذلك الأنشطة المجتمعية، وأشار سيادته بأن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بتدويل التعليم، وإنشاء برامج مزدوجة مع جامعات دولية، وإنشاء العديد من الفروع الدولية للجامعة، وكذلك إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية.

تضمنت الزيارة إلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية وأنشطتها المختلفة فى مجال التعليم، والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والرد على استفسارات السادة رؤساء فرق الزيارة بشأن دعم الجامعة للكليات المعنية، والإمكانات التى توفرها لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

جدير بالذكر أنه سبق وتم اعتماد كلية التربية الرياضية للبنات عام ٢٠١٣، وتم التجديد عام ٢٠١٨، كما تم اعتماد كل من معهد البحوث الطبية وكلية التربية النوعية عام ٢٠١٨، كما تم أيضاً رفع جميع الوثائق الخاصة بالزيارة على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها تنفيذ جدول الزيارة من اللقاءات المختلفة مع جميع الأطراف المعنية، ومشاهدة وملاحظة المبانى والمنشآت والأنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، على أن يتم إعداد تقرير يتم رفعه للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن تجديد الاعتماد.

وفى ذات السياق يتم إجراء زيارات لعدد (٨) برامج دراسية، بواقع (٤) بكلية الهندسة، و(٢) بكلية العلوم، و(١) بكلية التربية للطفولة المبكرة، و(١) بكلية الفنون الجميلة، وذلك لتقييم أداء هذه البرامج ومدى استيفاءها لمعايير الاعتماد البرامجى الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



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