وصول أكثر من 267 ألف حاج إلى السعودية.. المملكة تسخر خدماتها لضيوف الرحمن

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الاثنين، وصول 267 ألفا و657 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وأكدت المديرية - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - تسخير كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها بأداء فريضة الحج، نرصدها خلال التقرير التالي:

مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي

مرضى التليف الرئوي

حالات السمنة المفرطة المرضية

أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة

السيدات الحوامل في الشهور الأولى والأخيرة

أصحاب الأمراض النفسية والزهايمر

أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية

فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي