الأطباء المعالجون لرئيس وزراء سلوفاكيا يكشفون حالته الصحية

أعلن الأطباء المعالجون لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الاثنين، أن حالته الصحية مستقرة وتتحسن، حيث يتعافى من إصابته بـ4 رصاصات في محاولة اغتيال تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأفاد المستشفى الذي يعالج فيه فيتسو بمدينة بانسكا بيستريتسا وسط سلوفاكيا -في بيان على فيسبوك- "بعد اجتماع المجلس الطبي اليوم، حالة المصاب مستقرة".

وتابع البيان أن "رئيس الوزراء يتحسن سريريا ويتواصل، وتتناقص علامات الالتهاب لديه تدريجيا. لا يزال تحت رعايتنا".

صحة فيتسو لم تعد في خطر

وقال روبرت كالينياك، نائب رئيس الوزراء السلوفاكي أمس الأحد إن صحة فيتسو لم تعد في خطر مباشر، لكنه لا يزال في حالة خطيرة لا يمكن معها نقله إلى مستشفى في العاصمة براتيسلافا.

فيما قال وزير الداخلية ماتوش شوتاي إشتوك، أمس أيضا، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق سينظر ما إذا كان المشتبه به في محاولة الاغتيال قد تصرف بمفرده كما كان يُعتقد سابقا.

وأضاف أن أحد العوامل التي تشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في الهجوم هو أن اتصالات المشتبه به عبر الإنترنت حُذفت بعد ساعتين من محاولة الاغتيال، ولم يكن هو من حذفها وليست زوجته على الأرجح.

حالة الانقسام السياسي الشديدة في سلوفاكيا

وتسلط محاولة اغتيال رئيس الوزراء التي وقعت الأربعاء الماضي الضوء على حالة الانقسام السياسي الشديدة في سلوفاكيا، وهي أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما.

ويبلغ المشتبه به من العمر 71 عاما، وذكر ممثلو الادعاء أنه يدعى يوراي سي، وهو حارس أمن سابق في مركز تجاري وألَّف 3 مجموعات شعرية.