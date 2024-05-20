الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماتيوس: "جماهير بايرن ميونخ صبرها نفد"

ماتيوس
ماتيوس

كشف لوتار ماتيوس، قائد بايرن ميونخ السابق، عن أن جماهير الفريق النادي البفاري تعاني بشدة من النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.

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وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني "البونديسليجا" لصالح باير ليفركوزن، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي.

تصريحات ماتيوس

تحدث ماتيوس عبر عموده بشبكة "سكاي تي في" اليوم الإثنين، حيث قال: "ماكس إبيرل أتى بسبب أنهم يؤمنون بقدراته، لكن دون السماح له باتخاذ أي قرارات، وعوضا عن ذلك فإنه يتحدث فقط من بعيد".

وتابع: "إبيرل لديه علاقات قوية وجيدة، لقد تواجد لفترة طويلة كافية وينبغي السماح له بالقيام بمهامه الآن".

وأضاف: "على الأرجح يبدو أنه مازال هناك أشخاص في بايرن لم يعد لديهم دور رسمي، أتحدث أولا وقبل كل شيء عن أولي هونيس".

وأكمل: "المدربون يخوضون أعدادا كبيرة من المباريات والجماهير صبرها نفد وماكس إبيرل في وضع لا يحسد عليه".

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