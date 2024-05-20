الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير

أبقت البنوك فى الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض التي يقدمها للمقرضين.

البنك المركزي فى الصين

وأبقت البنوك فى الصين على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند مستوى 3.45%، كما كان متوقعاً من قبل الاقتصاديين لدى وكالة "بلومبرغ".

وجرى الإبقاء على معدل الخمس سنوات وهو مرجع للقروض العقارية عند مستوى 3.95% وفقاً لبنك الشعب فى الصين ، وذلك تماشياً مع التوقعات.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 2013

البنك المركزي الياباني

ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 وسط توقعات بأن يستمر البنك المركزي بدعم العملة الضعيفة ورفع أسعار الفائدة.

فيما ارتفع العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى مستوى نحو 0.975% صباح، اليوم الاثنين، وهو مستوى سجل آخر مرة عندما بدأ محافظ بنك اليابان المعين حديثاً حينها هاروهيكو كورودا تخفيفًا نقديًا جذريًا في عام 2013.

كما ارتفعت عائدات الديون المستحقة خلال 20 إلى 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها خلال العقد وهو ما يشجع المستثمرين اليابانيين على وضع المزيد من أموالهم في الديون المحلية بدلا من الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب موقع الأسواق العربية.

كان بنك اليابان قد أعلن عن شراء كمية أقل من السندات الحكومية للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، ساعيا من خلال هذه الخطوة لتقليص تواجده في أسواق الدين في البلاد.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.