وزير الأعمال الإيطالي يزور ليبيا لبحث التعاون في الصناعة والمواد الخام والطاقة المتجددة

يستمر التزام الحكومة الإيطالية بخطة ماتي من أجل أفريقيا بزيارة وزير الأعمال و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو إلى ليبيا، بعد أسبوعين من زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجماهيرية العظمى في عهد معمر القذافي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المنتظر أن يقوم الوزير مساء اليوم بمهمة تستغرق يومين إلى طرابلس، حيث يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد حويج ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

علاوة على ذلك، سيزور أورسو الأسبوع المقبل تونس ثم مرة أخرى في كينيا.