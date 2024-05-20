رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يشهد طابور عرض كلية النقل البحرى والتكنولوجيا

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل اليوم الإثنين الموافق 20 من مايو 2024 طابور عرض طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالمقر الرئيسي بأبى قير.

جاء ذلك بحضور سعادة اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سعادة اللواء أح حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكوكبة من النواب والعمداء .

مستوى متميز من الخدمات التعليمية

وأكد الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في كلمته ، أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق مستوى متميز من الخدمات التعليمية لأعلى معدلات التقويم العالمية، والعمل على رفع مستوى الأداء في العملية التعليمية والوصول إلى تطبيق نظم الجودة الشاملة المتعارف عليها دولياً في مجال التعليم والتدريب في

مساراتها المختلفة.

اعتمادات دولية

واضاف أن الأكاديمية أصبحت تضم 15 كلية ،وتنافس هذه الكليات فى جودة التعليم أكبر الجامعات على المستوى الدولى وجميعها حصلت على اعتمادات دولية .

واردف قائلا ان الاكاديمية تحرص دائماً على التعاون مع كبريات الجامعات في مختلف التخصصات والدرجات التي تمنحها الأكاديمية ويوجد حاليا العديد من الدرجات المزدوجة Dual Degrees مع اهم الجامعات العالمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( جامعه وجامعة كوفنترى بالمملكة المتحدة وجامعه كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة - وجامعة نورث هامبيتون بالمملكة المتحدة و كلية اتونوما بإسبانيا النقل البحرى والتكنولوجيا (جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

اعتماد برامج الكلية

وقام سعادته بتقديم التهنئة إلى كلية النقل البحرى والتكنولوجيا لحصولها على إعتماد برامج الكلية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وكذلك حصول معهد الدراسات العليا البحرية على إعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية لبرامج الماجيستير والدكتوراة.و أشار إلى أن التطور التكنولوجى والصناعى الذى يشهده العالم الآن هو بداية لعصر جديد في إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم.وأكد أن التعليم الأكاديمى هو الأساس فى بناء أجيال واعدة تستطيع تحمل المسئولية متسلحة بالعلم الحديث، وقام بتكريم الطلاب الاوائل المتفوقون وتوزيع الجوائز .

وتعتبر كلية النقل البحرى من أقدم الكليات بالأكاديمية العربية وتهدف الكلية لتكون مركزا دوليا رائداً للتميز الذي يقدم خدمات التعليم والتدريب البحري من خلال تقديم البرامج المعتمدة وإجراء البحوث وأعمال التطوير وفقا للتقدم التكنولوجي الهائل فى مجال صناعة النقل البحري والتخصصات ذات الصلة.

وتقوم سياسة الكلية على تزويد صناعة النقل البحري، محليا وإقليميا ودوليا بالكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا، مما يسهم في تعزيز مستوى خدمات النقل البحري، وذلك تمشيا مع الرؤية الاستراتيجية الأكاديمية للكلية.

كما ان الكلية تحرص دائما على تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية والطرق العلمية والتعليمية الحديثة لإعداد جيل جديد جاهز تماماً لخدمة قطاع النقل البحري بصفة خاصة والمجتمع ككل بصفة عامة من منطلق تطبيق وتنفيذ احد الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية.

‎وتشمل البنية التحتية للكلية المحاكاة الحديثة والمختبرات والمرافق الأخرى اللازمة لإجراء البحوث والدراسات المتخصصة. كما يتم مراجعة برامج الكلية أيضا وتطويرها بشكل دوري من أجل مواكبة أحدث التقنيات والأنظمة في مجال النقل البحري.

يشار إلى أن ان برامج النقل البحري حصلت على اعتماد الوكالة المركزية للتقييم والاعتماد ZEVA.

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