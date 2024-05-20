العثور علي جثة شاب بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

عثُر أهالى مدينة المستقبل التابعة لمركز ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية، على جثة شاب يدعى سعيد محمد احمد شهرته لودة فى بإحدى مناطق المدينة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ابو صوير بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز ابو صوير وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المجمع الطبي.

وبالتحريات تم الوصول الي أن هناك 5 ملثمين تعدوا عليه

وتمكنت مباحث ابو صوير بقيادة المقدم محمد هشام بالتعاون مع رئيس قسم تاني بالإسماعيلية من ضبط المتهمين الثلاثة بقتل أحد الأشخاص بنطاق مدينة ابو صوير ،وهي الجريمة التي هزت الرأي العام بالإسماعيلية



وتمكنت رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين بعد إجراء تحريات مكثفة وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة في مدينة المستقبل



وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة هم محمد عربي وشهرته بازا، عاطل، مقيم بشارع الجعيص، محمد إبراهيم وشهرته قورمة، عاطل، مقيم بقرية المنايف، محمود غندي، عاطل، مقيم بالمستقبل، تربصوا للمجني عليه وهم ملثمين واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء ما أدى إلى وفاته.

وان خلافا نشب بينهم وبين المتهم علي خلفية تجارتهم بالدواجن بسوق الجمعة بمدينة الإسماعيلية، تربص عقبها ثلاثتهم بالمجني عليه خلال توجه بسيارته الي مدنية المستقبل ووقعت بينهم مشاجرة قام خلالها الجناة بطعن المجني عليه عدة طعنات أدت إلي مصرعة في الحال

واعترف المتهمون بأرتكاب الواقعة وتم إحالتهم الي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات