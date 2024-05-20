تفاصيل القبض على الفنان عباس أبو الحسن بـ الشيخ زايد

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الاثنين، الفنان عباس أبوالحسن، بتهمة دهس سيدتين بسيارته عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتهما في مدينة الشيخ زايد.

واقتادت قوة أمنية، الفنان «أبوالحسن» إلى ديوان قسم أول الشيخ زايد، عقب تلقي شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير ووجود مصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الفنان عباس أبوالحسن، دهس سيدتين بسيارته، إذ تحفظ عليه الأهالي لحين حضور الشرطة.

وقامت سيارتي إسعاف، بنقل المصابتين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تأييد حبس المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور 3 سنوات

قضت محكمة جنح أكتوبر برفض معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، وقررت تأييد حكم أول درجة .

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض دفاع أسرة المجنى عليه والمدعى بالحق وطلب تأييد الحكم الصادر وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية " الزوجة" .وتسأل المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة قائلا " الثلاث سنوات الحبس في تهمة القتل الخطأ " فأين باقى الاتهامات الواردة في امر الإحالة، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.



فيما حضر دفاع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببعضة أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكته قلبية وليس للحادث علاقة بها ، فعلق المدنى الحق المدنى أمام المحكمة قائلا " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث" ، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

وقضت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيها تعويض مدني مؤقت والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.



وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

ضبط 9 أشخاص بحثوا عن ذهب الفراعنة داخل منزل في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 9 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 1 متر وبعمق 5 متر داخل العقار محل البلاغ) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار.

ضبط "ابن قنصل" تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير "برنتات تأمينات " منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها على المواطنين الراغبين فى استخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بارتكاب (5) وقائع تزوير لعدد

(5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء محددة - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابه (22) واقعة أخرى بذات الأسلوب .

«الداخلية»: ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 14 طن دقيق (أبيض بلدي مدعم).