لمواجهة الموجة شديدة الحرارة.. مشروبات تساعد على رطوبة الجسم

تشهد أنحاء البلاد خلال الأيام الحالية، موجة شديدة الحرارة، إذ وصلت درجات الحرارة اليوم بالقاهرة إلى 41 درجة مئوية، فيما تجاوزت الـ43 في عدد من المحافظات خاصة في جنوب البلاد.

وتؤثر تلك الأحوال الجوية، على المواطنين بالسلب إذ يتعرض البعض لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، لذا تنشر "الوفد" المشروبات التي تحافظ على رطوبة الجسم في ظل الطقس شديد الحرارة.

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

ماء جوز الهند:- يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم لأنه غني بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، فضلا عن احتوائه على إنه السكريات الطبيعية.

عصير بطيخ:- يحافظ على نسبة السوائل بالجسم وترطيبه لاحتوائه على نسبة عالية من المياه وأيضًا البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ماء الخيار:- وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وأيضًا لكونه غني بالمعادن المفيدة للجسم.

الأعشاب المثلجة:- مثل الكركدية والنعناع والبابونج.

عصائر الفاكهة الطازجة بكل أنواعها.

عصير الليمون بالنعناع:- إذ يعد من المشروبات المنعشة للجسم.

اللبن الرايب:- الذي يعد من المشروبات المنعشة والمرطبة للجسم فضلا عن احتوائه على عناصر غذائية مفيدة للجسم وللجهاز الهضمي.

شاي أخضر مثلج بالنعناع:- إذ يساعد في تجديد طاقة الجسم والعقل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 38 والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 23

وادي النطرون:- العظمى 38 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 37 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 35 والصغرى 25

مطروح:- العظمى 33 والصغرى 24

السلوم:- العظمى 34 والصغرى 24

سيوة:- العظمى 42 والصغرى 26

بورسعيد:- العظمى 31 والصغرى 23

دمياط:- العظمى 30 والصغرى 22

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 27

المنصورة:- العظمى 37 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 39 والصغرى 26

السويس:- العظمى 39 والصغرى 26

العريش:- العظمى 29 والصغرى 20

رفح:- العظمى 29 والصغرى 19

راس سدر:- العظمى 38 والصغرى 25

نخل:- العظمى 37 والصغرى 17

طابا:- العظمى 35 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 32 الصغرى 14

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 27

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 39 الصغرى 27

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 41 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 28

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 28

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 27

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 30

شلاتين:- العظمى 37 الصغرى 27

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 34 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 33 الصغرى 28