الكويت تطلق قناة إخبارية في يوليو تواكب "الجزيرة" و"العربية" و"سكاي نيوز عربية"

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق البث التجريبي لقناة إخبارية متخصصة، في يوليو المقبل، مؤكدة إن الخطوة تأتي تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة وحرصاً على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية.



وقال الناطق الرسمي لوزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بدر العنزي، إن القناة الإخبارية ستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة، وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية، مضيفا أن سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسة الخارجية للكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، موضحاً أنها ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية، وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للكويت.



وأشار إلى أن القناة تستنير بالخطاب السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعملها، حيث سيكون من صلب عملها تسليط الضوء إعلامياً على العمل والإنجازات الحكومية وتوضيحها، واتباع توجيهات رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، وكذلك التعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، موضحا أن القناة ستستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج، في استديوهات تعمل على أعلى المستويات وبالاستفادة من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.



وستنضم القناة الكويتية الجديدة إلى نظيراتها في دول الخليج؛ "الجزيرة" في قطر و"العربية" السعودية و"سكاي نيوز عربية" في الإمارات، كما أن الخطوة الجديدة تشكل نقطة فارقة في مسيرة الإعلام الكويتي.