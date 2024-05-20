وزير الري يلتقى أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO

على هامش "المنتدى العالمي العاشر للمياه"

أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدور الهام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في دعم مبادرة AWARe ، ودور المنظمة فى صياغة رسائل الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذى عُقد ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى مارس ٢٠٢٣ ، مشيراً لحرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من النجاحات فى دمج المياه فى أجندة العمل المناخى العالمى وهو ما سيكون للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية دور بارز فى تحقيقه من خلال الدعم الفنى لهذه المجهودات .

وخلال لقاء الدكتور هانى سويلم بالدكتورة سيليست ساولو أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، على هامش "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، أشار لإستعداد مصر الدائم للتعاون مع كافة الجهات لتعزيز قدرة الدول على التعامل مع تغير المناخ، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وتحرص مصر على تقديم مقترح مشروعات للأمكاو في مجال التكيف ، وتقديم مصر للتدريب اللازم في مجال المناخ من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ" .

كما أشار إلى تعاون الوزارة مع مركز التدريب الإقليمي للأرصاد الجوية خاصة في ظل حاجة الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها في مجال أنظمة الإنذار المبكر من خلال إنشاء هذه الأنظمة وتدريب المتخصصين على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة ، مشيراً لدور مبادرة AWARe في توفير الدعم اللازم في هذا المجال .

وفى ضوء أستضافة مصر خلال شهر إكتوبر المقبل لكل من "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" و "المؤتمر الهيدرولوجي الأفريقي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية" أكد الدكتور سويلم على أهمية هذه الفعاليات في عقد حوار بناء بين وزراء المياه بالدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط لتقديم أفكار ومقترحات هامة لتمويل مشروعات المياه والمناخ بالدول الإفريقية .