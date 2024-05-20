المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.و.ر" عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، كما عاقبت المتهم بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق اخر فقد قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، تأجيل محاكمة صاحب محل وكهربائى لاتهامهم باحتجاز شخص والتعدى عليه بالضرب وتهديده وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وسرقة بعض متعلقاته "هاتف محمول وحافظة نقود"، وبعض الأشياء الأخرى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30252 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3511 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع أ"، 36 سنة، صاحب محل، ومقيم كفر طحا شبين القناطر، و"محمد ع م"، 44 سنة، كهربائى، ومقيم طحانوب مركز شبين القناطر، لأنهما فى يوم 18 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حجزا المجنى عليه أشرف محمد محمد أبو العلا، دون أمر من أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين دلفا إلى مسكن المجنى عليه حال حمل المتهم الأول لسلاح أبيض "سكين"، وقاما بتعذيبه بالتعذيبات البدنية بأن تعديا عليه بالضرب بالأيدى حال ارتداء الأول أداء "خاتم فضي"، بأن كالا له عدة لكمات بالوجه والرأس حتى افقداه وعيه وقاما بتكبيله مستخدم من أدوات "غطاء رأس حريمى، رابط حذاء"، واحكما وثاقه وشلا مقاومته وكمما فاهه، مستخدمين أداة " كوفية صوف"، فأحدثا ما به من إصابات والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين، أكرها المجنى عليه أشرف محمد محمد أبو العلا، على التوقيع على سندات مثبته لدين مرتكبين الجريمة المار بيانها مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وأدوات محل الاتهامات تالية الوصف، مما أدى إلى حدوث إصابته وفقدانه لوعيه وتمكنا من الاستحصال على بصمته على تلك السندات "3 إيصالات أمانة" على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات "مبلغ نقدى، هاتف محمول، 3 شرائح خلوية، حافظة نقود بداخلها إثبات شخصية وعدة تراخيص قيادة وتسيير، مفاتيح ومتعلقات أخرى"، المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك به أثر جروح مرتكبين الجريمة محل الاتهام الأول مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وأدوات محل الاتهامات تالية الوصف، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على متعلقاته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين ضربا المجنى عليه أشرف محمد محمد أبو العلا - عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيتا النية وعقدا العزم على التعدى على المجنى عليه، وأعد المتهم الأول لذلك الغرض السلاح أبيض "سكين"، بأنه وإثر خلافات سابقة ارتكبا الجرائم المار بيانها مما أدى إلى حدوث إصابته وفقدانه لوعيه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض وأدوات "سكين، خاتم فضى، كوفية صوف، غطاء رأس حريمى، رابط حذاء"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.