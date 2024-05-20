وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى الصدر بجزيرة شندويل

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي مستشفى الصدر بجزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضي بها بحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير مستشفى الصدر والدكتور سلامة أحمد نائب مدير المستشفى وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الإستقبال والطؤاري والأشعة المقطعية والمعمل وأشاد بالانضباط وتواجد الفريق الطبي والتزامهم التام ووجه مدير المستشفى بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعمل لتقديم خدمة أفضل للمرضي.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد الدكتور أحمد محروس إجتماع مصغر مع مدير المستشفى ونائبه وذلك لمناقشة تطوير الخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين ورفع كفاءة وصيانة الأقسام

وكذلك تدريب الكوادر البشرية بالمستشفى .

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل صحة سوهاج علي المتابعة المستمرة لمنشأت القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وفي سياق متصل شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام أغذية المديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام أغذية المديرية حملة مكبرة ومكثفة بمشاركة مصطفى قدري مراقب أول أغذية بإدارة المنشاه الصحية ومصطفى الهواري مفتش أغذية بالإدارة بإشراف الدكتور أحمد النس مدير الإدارة الصحية بالمنشاه ومباحث التموين بسوهاج .

يأتي ذلك استمراراً لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالا للحملات الرقابية لمراقبة الأغذية بالمديرية

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد النس أن الحملة التي استهدفت مخازن السلع الغذائية أسفرت عن ضبط مايقرب من 3.5 طن من الأغذية المختلفة والملح والمخللات والأطعمة الفاسدة ومجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها كما تم أيضا تم ضبط مايقرب من 4500 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الملونة (لوليتا) مجهولة المصدر والمغشوشة والمتغيرة في الخواص الطبيعية وغير مدون عليها اي بيانات قبل طرحها للجمهور والتي تمثل خطراً على صحة المواطن .

وأضاف مدير الإدارة الصحية بالمنشاه أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها

واوضح الدكتور احمد محروس وكيل الوزارة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن السوهاجي خط احمر مضيفا أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بالمديرية وجاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .