وزير خارجية روسيا يصل أستانة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إلى عاصمة كازاخستان أستانة لحضور اجتماع وزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون والمقرر عقده يومي 20 و21 مايو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون الاستعدادات لقمة المنظمة المقرر عقدها يومي 3 و4 يوليو المقبل، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة.

وبحسب الوكالة سيتم التركيز بشكل خاص على آفاق التطوير الإضافي للمنظمة وتكيفها مع تشكيل نظام عالمي جديد. وسيعقد كبير الدبلوماسيين الروس عددا من الاجتماعات الثنائية، كما سيتفق الوزراء على مجموعة من الوثائق التي سيوقعها رؤساء الدول.

ومن المتوقع أن تؤيد القمة التي ستعقد يومي 3 و4 يوليو المقبل قبول بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.

وسيبحث الوزراء أيضا الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى قضايا تعزيز الاستقرار في أفغانستان ومكافحة التهديدات الإرهابية والمخدرات

تعليمات رئاسية روسية سريعة لوزارة الطوارئ حول حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني

أصدر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي التعليمات اللازمة لوزارة حالات الطوارئ للمساعدة بشكل سريع في العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكلف الرئيس بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي على وجه السرعة، بناء على طلب الجانب الإيراني. حسب ما نشرت روسيا اليوم.

وتم وضع المتخصصين من المجموعة الموحدة لوزارة حالات الطوارئ الروسية وفرقة الإنقاذ الجوية المركزية الحكومية، ومركز "Leader" في حالة تأهب.

وتتكون المجموعة من 47 متخصصا، مزودين بالمعدات اللازمة، للقيام بعمليات البحث، ومركبات مخصصة للتضاريس الصعبة، بالإضافة إلى مروحية BO-105 للقيام بعمليات البحث من الجو.

من ناحيته، قال سفير إيران لدى روسيا لوكالة أنباء إرنا، إنه رغم عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا عند الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا في الاجتماع.

وأضاف: "في هذا اللقاء، قال لي الرئيس بوتين: لقد شعرنا بحزن شديد بسبب حادثة المروحية، تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى لإيران، سنفعل كل ما يلزم للمساعدة".

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يراقب عن كثب الوضع مع مروحية الرئيس الإيراني، فيما قال مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية"..