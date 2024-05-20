رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدًا من الشخصيات العامة والدينية والإعلامية

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم وفدا من الشخصيات العامة والدينية والإعلامية بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضم الوفد الدكتور حسام الصاوي رئيس قسم النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة نيلي شمس رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية واستشاري التغذية العلاجية، والدكتور جمال الشاعر الإعلامي والأديب، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

جاء ذلك على هامش فاعلية " طالب جامعي – ذو قوام مثالي" والتي تنظمها الإدارة الطبية بجامعة طنطا بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية العلاجية تحت إشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام علي الادارة الطبية.

رحب الدكتور محمود ذكي بالضيوف، مؤكداً على أهمية عقد الندوات التوعوية بحضور أعلام الفكر المستنير لدورهم في بناء الوعي الحقيقي والثقافي للطلاب وتعظيم الجوانب المعرفية والمعنوية لديه، بما ينعكس على تحقيق الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الحديثة.