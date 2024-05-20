الدقهلية تناقش آلية تغطية المروي الخاصة المجاورة لمساكن سندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأثنين اجتماعاً لمناقشة آلية تغطية المروي الخاصة المجاورة لمساكن سندوب بمدينة المنصوره بطول 900 متر للحفاظ علي العمارات السكنية من تسريب مياه الري أسفل العمارات مما سيؤدي إلى تضررها.

جاء ذلك بحضور المقدم احمد ممدوح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الري بالدقهلية وغاده الحمادي رئيس مركز المنصوره ،والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة .

وقد كلف مختار المهندس محمود مرسي مدير هيئة الاوقاف بالدقهلية للتنسيق مع وزارة الاوقاف شخصيا لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغطية المروي حفاظا علي المال العام ولضمان وصول مياه الري الي الأراضي الزراعية والحفاظ علي العمارات السكنية أيضاً من اي أضرار .

وأكد مختار علي أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم .

والجدير بالذكر أن مشروع إعادة تطوير وبناء مساكن سندوب تم بناءا علي قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير هذا المشروع أثناء افتتاحه مشروع كوبري سندوب العلوي حيث أصدره تعليماته علي الفور للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع العمارات من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية.