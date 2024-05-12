بعد انفصال سنوات.. عمرو دياب وشيرين رضا معًا في حفل زفاف (صور)

أثارت صور عمرو دياب وشيرين رضا في حفل الزفاف الأخير الذي أحياه الهضبة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرا بجانب بعضهم مع الكاتب والسيناريست تامر حبيب.

وأظهرت الصورة المنتشرة ملامح الألفة والمودة بينهما بالرغم من انفصالهما منذ سنوات عديدة، وشارك تامر حبيب شارك صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستغرام، وظهر فيهما الى جانب عمرو وشيرين الذين وقفا مبتسمين الى جانب بعضهما البعض، كما وضعت شيرين يدها على كتف عمرو.

وعن سبب تواجدهما معًا هو حفل الزفاف المُقام في الجونة والذي جمع عدد كبير من الفنانين والفنانات ومن بينهم الفنانة شيرين رضا والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي.

عمرو دياب وشيرين رضا وتامر حبيب

حفل عمرو دياب القادم

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في مدينة بيروت بـ لبنان يوم 15 يونيو المقبل، ونشر عمرو دياب، بوستر الحفل، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام"، وعلق: "بيروت لقد عدنا، بعد حفلة ناجحة في 2023، عمرو دياب مرة أخرى يقدم حفلًا في ساحة الواجهة البحرية بالشراكة مع ميكس برودكشنز إلى جانب رودي جي ميكس.. تنفذ التذاكر يوم الثلاثاء".

سبب طلاق عمرو دياب وشيرين رضا

كشفت شيرين رضا مسبقًا خلال حوارها ببرنامج "العرافة" بداية تعارفها مع المطرب عمرو دياب وسبب طلاقها منه قائلة :" كان واضح وصريح وقالي عايز أقابل باباكي وأتجوزك ، عمرو صحي بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح بابا قاله طيب، علشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي وأستمر الزواج بيننا لمدة 3 "، وعن انفصالها قالت : "سبب الانفصال بيني وبين عمرو دياب إن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. وما بقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كدا".