"القومي للمرأة" يختتم معسكرات التنشئة المتوازنة في محافظتى دمياط والأقصر

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات معسكرات التنشئة المتوازنة بمحافظتى دمياط والأقصر ، والتى نظمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف ، واستهدف 12 أسرة من أهالي محافظة دمياط ، و١٥ أسرة من أهالى محافظة الأقصر، واستمر كل معسكر على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت أمل عبد المنعم أن المعسكرات تأتى ضمن جهود المجلس ومؤسسة الأزهر الشريف لتعزيز تماسك الأسرة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، حيث تقدم المعسكرات تجربة تفاعلية لتزويد أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز تماسكها، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية.

تضمنت المعسكرات مجموعة ورش عمل متوازية للأمهات والآباء والأطفال، حول موضوعات فهم الذات ومعرفة الاحتياجات، وتحقيق التوازن من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، وإيجاد التوازن بين السلطة والحقوق، وتعزيز التواصل عبر فهم المشاعر والتعبير عنها وطلب المساعدة، وكسر حاجز الصمت، والمشاركة الفعالة من جميع أفراد الأسرة، وخلق بيئة آمنة خالية من العنف، والعدالة في الرعاية بين أفراد الأسرة، وحقوق الطفل، وترسيخ القيم الأخلاقية الأمانة والصدق و العدل و الاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة.

كما تضمنت المعسكرات تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، مثل كيفية التواصل الفعال مع الأطفال، وكيفية تشجيع السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وكيفية تصحيح السلوك السلبي لدى الأطفال، وكيفية بناء علاقة قوية مع الأطفا، .بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية، تضمن المعسكر أيضًا تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية.

فيما تضمنت ورش عمل الأطفال تعريفهم بالمبادئ والقيم الإيجابية، وترسيخ القيم الأخلاقية مثل الأمانة والصدق والعدل و الاحترام والتقديروالمسؤولية و القدوة الحسنة.

وقد قام بتنفيذ ورش العمل الخاصة بالأمهات والآباء مدربي التنشئة المتوازنة الذين تم تدريبهم من قبل فريق المجلس و الأزهر الشريف ، بينما تم تنفيذ ورش العمل الخاصة بالأطفال من قبل مدربي فريق الإرشاد الأسري المتخصصين في تربية الأطفال مقدم مشورة أسرية كل من عنان عطا ، و مي تومة ، و كريمة السيد مقدم مشورة أسرية ، و مني عبد الله ، و اسماء ناجي .

وقد عرض المشاركون في المعسكرات تجاربهم الإيجابية فى التواصل مع الأبناء، مؤكدين مدى استفادتهم من المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال ورش العمل والتدريبات العملية.