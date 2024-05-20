محافظ بني سويف يناقش جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الإقتصادي

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهود والمبادرات التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى خدمة قضايا المرأة، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فضلاً عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بشأن تفعيل تطبيق تحويشة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي ، والبنك المركزي المصري ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بمركزي ناصر وببا

حيث تضمن التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، الإشارة إلى أن البرنامج " تحويشة"يستهدف 21 ألف سيدة بواقع 12 ألف بمركز ببا ، و19 ألف سيدة بمركز ناصر ، من خلال 63 ميسرة و13 مشرفة ، وتم تسليم الفريق الميداني بالكامل موبايلات تحمل أبليكشن وخطوط انترنت ، ومستلزمات التدريب من تابلت وسماعات بلوتوث وفلاشة وسبورة وأقلام ، حيث تم تدريب 30 ألف سيدة على التثقيف المالي وإدارة الأموال وأساليب الادخار والاقتراض

كما تم تدريب 10 آلاف سيدة على التمكين الاجتماعي وتعزيز الصورة الذاتية للمرأة والثقة بالنفس واتخاذ القرار،بجانب تدريب 6500 سيدة خلال شهري أبريل ومايو الجاري 2024، من قرى خارج نطاق المشروع في مراكز (الواسطى ، بني سويف،ببا وناصر) شملت 30 قرية ، حيث قام بالتدريب 72 مدربة من ميسرات الشمول المالي بالمحافظة

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