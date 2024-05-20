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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ختام فاعليات البطولة الودية الأولى بـ إنبي

بطولة PADBOL بـ إنبي
بطولة PADBOL بـ إنبي

شهدت الساعات القليلة الماضية ختام فعاليات بطولة نادى إنبى الودية الاولى للعبة PADBOL ، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالنادى لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم ، بمشاركة 6 فرق من مختلف الأعمار السنية، حيث أقيمت البطولة على ملاعب ( probol The field ) فى المعادى، وبمجموع جوائز مالية للبطولة بلغت (10,000 عشرة اَلاف جنيه).

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وتواجد في البطولة المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على البطولة ، حيث حرص مع ختام فاعليات البطولة على تهنئة جميع المشاركين بالبطولة مع توزيع جوائز تشجيعية ، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية لكافة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الأول للثالث .

وجاءت المراكز الثلاثة الأولي في البطولة كالتالي  :-

1- في المركز الأول فريق "الزملكاوية" .

2- وفي المركز الثاني فريق "1907" .

3- وفي المركز الثالث  فريق "Titans" .

فيما عبر المهندس محمد السيد عضو مجلس الادارة و المشرف على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة الأولى للعبة PADBOL  ، مؤكداً بأن مجلس الإدارة يسعى لمواصلة إقامة تلك البطولات ذات اليوم الواحد والتى تخلق نوع من أنواع التواصل الفعال بين جميع أعضاء الجمعية العمومية بشكل مميز ، بالإضافة لإدخال ألعاب جديدة فى النادى .

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