مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع بطريق العلاقى بمحافظة أسوان ،وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى ،مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بتهتك فى اليدين وكدمات متفرقة بالجسم ،وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين مصرع شخص ويدعى رمضان فريد محمد ،ييلغ من العمر 45 سنه ،مصرى الجنسية ،وإصابة اخر ويدعى محمد نصر الدين محمد ،30 سنه ،سودانى الجنسية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.