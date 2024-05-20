زيارة لجنة تطبيق الإشتراطات القياسية في التعامل مع الأزمات لتمريض المنصورة

قامت لجنة تطبيق الأشتراطات القياسية في التعامل مع الازمات بعمل جولة في مدرجات ومعامل الكلية والاقسام العلمية وسطح المبني بمرافقة الدكتورة حنان بدران و نيرمين القنيلي امين الكلية وخالد سالم مسئول الاعلام وتم عمل ورشة بعنوان ( المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها وتامين بيئة العمل ) في ضوء سياسة الجامعة لتطبيق الاشتراطات القياسية في التعامل مع منظومة الازمات والكوارث والحد من المخاطر والحفاظ على الارواح واصولها المادية وغير المادية وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم عزة الخميسي والدكتور محمد رياض شرح تفصيلي للمفاهيم الاساسية في مجال ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر وتدريب المشاركين علي كيفية اعداد مصفوفة المخاطر والتعريف بانواع المخاطر وكيفية تحديدها واليات تقييم المخاطر وتطبيق عملي للمشاركين

وقد اشاد المشاركون بالتنظيم الناجح للزيارة والتي خلصت الي مجموعة من التوصيات من بينها اعتبار الحد من المخاطر والكوارث من الاولويات الرئيسية للجامعة وكذلك الاشارة برؤية الجامعة في اعداد دليل لتطوير منظومة ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر وذلك بحضور الدكتور عمرو احمد عبد الرازق منسق عام انشطة خدمة المجتمع و عزة محمد الخميسي مدير عام الادارة العامة للادارة الاستراتيجية والمهندسة رشا السيد احمد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية والدكتور محمد رياض مدير ادارة الازمات والكوارث و محمود النبوي و ابراهيم محمد مسئولي السلامة بادارة السلامة والصحة المهنية

وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة وريادة الدكتورة امينة النمر عميد الكلية والدكتورة وفاء فتحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة