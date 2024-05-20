24 يوليو.. الحكم في استئناف أحمد عز على دفع 23 ألف جنيه استرليني

حجزت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزامه بدفع 23 ألفا و306 جنيهات استرليني قيمة المصروفات الدراسية لـتوأم زينة لجلسة 24 يوليو المقبل.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفا و306 جنيهات استرليني قيمة المصروفات الدراسية لتوامه، عن العام الدراسي 2022 -2023.

وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها، مشيرا أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.