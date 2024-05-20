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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"جانجان" تستضيف مباريات بريست الفرنسي في دوري الأبطال

بريست الفرنسي
بريست الفرنسي

وقع الاختيار على مدينة " جانجان"، من أجل استضافة مباريات نادي بريست في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، والذي يحل ثالث الترتيب في الدوري الفرنسي.

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وكان عمدة بريست فرانسوا كوياندر، قد أعلن مساء أمس الأحد عن استضافة جانجان مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الشامبيونزليج.

ولم يقرر كوياندر القرار النهائي، لكن رجح أن الملعب الذي سيتم لعب المباريات عليه سيكون رودورو بـ جانجان.

واستطاع بريست حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على تولوز بثلاثية نظيفة، حيث استغل تعادل ليل منافسه المباشر على البطاقة مع نيس بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من الدوري المحلي.

وأرسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفدًا فنيًا لبريست خلال إبريل الماضي، حيث شدد على أن الحضور سيقتصر على 5 الاَف مشجع حال أصر على استضافة ملعب " فرنسيس لو بليه".

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