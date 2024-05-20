مجلس شئون التعليم والطلاب بالإسكندرية يتابع أعمال إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى

أكد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب اليوم الإثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤، على وكلاء الكليات، ضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتذليل كافة العقبات لتتم عملية الامتحانات في سهولة ويسر مؤكداً أن الجامعة تتابع اعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مشيراً أن الجامعة قامت بتكليف إدارة الوحدات العلاجية برفع حالة الاستعدادات القصوى وتجهيز سيارات إسعاف مجهزة تحسباً لحدوث أي ازمات صحية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووجه الوكلاء إلى ضرورة متابعة التهوية الجيدة داخل لجان الامتحانات لمجابهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

دعم الأنشطة الطلابية

وفى إطار دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وقدم عبد المحسن الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب لجهودهما فى تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة بهدف دعم المواهب وتبنيها، ومنها مهرجان قسم المسرح للاقسام والمعاهد المتخصصة فى دورته ال ١٧، لافتاً أن الجامعة بصدد تدويل المهرجان ليصبح دولياً اعتباراً من العام القادم لاستقبال جميع المواهب الطلابية من مختلف الجنسيات، وماراثون صحتنا فى كوكبنا بالتعاون مع وزارة البيئة وتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى من الطلاب والطالبات.

دعم وتطوير الخدمات الطبية

وفي إطار دور الجامعة فى دعم وتطوير الخدمات الطبية، وافق المجلس على مقترح إنشاء قسم جراحة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الصدد، بهدف تطوير الخدمات الطبية الشاملة في مجال جراحة الأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

بحث سبل التعاون

و في سياق اخر ، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يى، قنصل عام الصين بالإسكندرية يرافقه وفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين تمهيداً لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابى فى المجالات المقترحة.

شهد اللقاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الهندسة والزراعة والحاسبات وعلوم البيانات، ومكتب العلاقات الدولية.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض فرص التعاون المقترحة من خلال إقامة مشروعات ناشئة خاصة فى مجالات الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة Big Data والمجالات المرتبطة بهم، فضلاً عن إمكانية التعاون من خلال مركز تميز المياه والتكنولوجى بارك بجامعة الإسكندرية، لتحويل أفكار البحوث العلمية إلى مخرجات قابلة للتطبيق بما يخدم المجتمع.

فيما رحب قنصل الصين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات المقترحة باعتبارها من الجامعات العريقة التي لديها خبرات كبيرة في المجالات التي تم التباحث حولها، ودعا قنصل الصين المختصين فى هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية لزيارة المؤسسات البحثية والأكاديمية الصينية التى تعمل فى هذه المجالات تمهيداً لإقامة مشروعات مشتركة.



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