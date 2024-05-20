"اعرف بلدك" .. النائب حازم الجندى ينظم مسابقة لتعزيز الوعي والتنوير بمعالم محافظة الغربية

شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين

قام النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بتنظيم مسابقة “اعرف بلدك ” والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين خلال السنوات الثلاثة السابقة، إذ تستهدف المسابقة، التى خصصها لأبناء محافظة الغربية، تعزيز الوعى والتنوير بمعالم المحافظة.

زيادة عدد الفائزين

"اعرف بلدك" تتناول معلومات عن معالم ورموز وأعلام محافظة الغربية بشكل خاص، ومصر بوجه عام، كما قرر النائب حازم الجندى زيادة عدد الفائزين إلى 20 فائزًا تشجيعاً لأبناء المحافظة على المشاركة، حيث يتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة.



النائب المهندس حازم الجندي، يتنوع اهتمامه بالوعى والتنوير الثقافى فلم تكن المسابقة هى الحدث الثقافى الوحيد الذى يتبناه، بل هناك رحلات مجانية لمعارض الكتاب ومسابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم وعدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام.

من ناحيته، يقول النائب الوفدى حازم الجندي إن المسابقة تستهدف تعزيز الوعى بين أبناء المحافظة بالشخصيات التاريخية من أبناء محافظة الغربية، والتى كان لها مساهمات علمية وثقافية ورياضية وغيرها فى تاريخ مصر، كذلك تنمية ثقافتهم بتاريخ محافظة الغربية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يجب أن تقوم به الأحزاب فى معركة الوعى جنبا إلى جنب مع دور الدولة المصرية.

وشدد "الجندي"، على أنه يجب أن يكون للنائب دور مجتمعى يجب أن تقوم به من خلال الانخراط فى الشارع، والتفاعل مع مشكلات المواطنين، والعمل على معالجتها، مؤكدا أن قضية الوعى أحد القضايا المصيرية كونها تمس الأمن القومى المصري، لذلك يجب أن يكون للمجتمع المدنى والنواب إلى جانب الإعلام دورا فيها.



