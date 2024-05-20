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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ميدلي بلقيس| مزيج غنائي بين القديم والجديد.. الليلة

بلقيس
بلقيس

أعلنت المطربة بلقيس عن خطوة غنائية جديدة بعنوان “ميدلي بلقيس”، وذلك عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

تتذكر بلقيس مع جمهورها عدد من أغانيها التي اشتهرت بها في بدايتها مرورًا بمراحل نجاح بارزة في مشوارها إلى أحدث أغانيها فيي 2024، وأعلنت بلقيس عن إصدار “ميدلي بلقيس”، قائلة:"استعدوا بكرة لإطلاق "ميدلي بلقيس" الجزء الأول مع مجموعة من اجمل الهيتات اللي عملتها والنوستالجيا راح ترافقكم من اول الفيديو لآخره يا ترى ايش الاغاني اللي تتوقعوا تكون في الجزء الأول؟".

 

 

بلقيس للمرة الاولى في مهرجان موازين 2024

وعلى صعيد الحفلات، تشارك بلقيس للمرة الأولى في فعاليات مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” في دورته 19، التي ستبدأ في يونيو القادم مع نجوم الغناء العربي والعالمي.

 

أحدث أغاني بلقيس “حاولت أغير” 

كانت أحدث أغاني بلقيس من خلال “حاولت أغير”، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، 
كلمات: تركي المشيقح ألحان: عيسى العوهلي، وتقول كلماتها "حاولت أغيّر من طريقة تعاملك
وأعلمك في الحب كيف التعامل مقدر أشوف قصور منك واجاملك وشلون تبغى من يحبك يجامل

حبيبي قلبي لو سمحت اني اسألك هو في أحد بالكون غير الله كامل حبيبي قلبي لو سمحت اني اسألك
هو في أحد بالكون غير الله كامل استصعبك واذا تبي الصدق مسهلك وأمل لكن منك عجزت لامل
استصعبك واذا تبي الصدق مسهلك وأمل لكن منك عجزت لامل حاولت أغيّر من طريقة تعاملك
وأعلمك في الحب كيف التعامل مقدر أشوف قصور منك واجاملك وشلون تبغى من يحبك يجامل
قلبي يعرفك لكن الوصل يجهلك وانا على عهد المحبين صامل قلبي يعرفك لكن الوصل يجهلك
وانا على عهد المحبين صامل".

 


 

 

 

 

 

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