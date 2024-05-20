إجراء صيانة لـ7محطات للصرف الصحي طبقاً لنظام ماكسيمو لتطوير العمل بأسيوط
تمكن فريق الصيانة المتخصص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من صيانة محطات الصرف الصحي بمنطقة قبلي مركز أسيوط وقد شملت أعمال الصيانة محطة معالجة صرف صحي شطب ومحطات رفع صرف صحي (موشا، ريفا، دير ريفا) وعدد(3) محطات رفع صرف صحي بقرية شطب.
وقال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الهدف من إجراء أعمال الصيانة الدورية العمل رفع كفاءة محطات الصرف الصحي والحفاظ علي المعدات العاملة بها وإطالة العمر الافتراضي لها حيث يتم عمل الصيانات الدورية بجميع المعدات الكهروميكانيك لجميع محطات الرفع والمعالجة.
وأوضح المهندس مصطفي صلاح مدير منطقة قبلي مركز أسيوط أن أعمال الصيانة الدورية تأتي وفقا لبرنامج الماكسيمو للصيانة والذى يتم تطبيقه بمحطات المنطقة بما تشملة من طلمبات وبلورات واوناش واجهزة قياس تصرف ولوحات كهربية ومنظومات الكلور ومولدات وصيانة ونظافة الاقفاص والمحابس والرداخات بمحطات الرفع ، الأمر الذي ادي الي توفير الكثير من النفقات من خلال تقليل نسبة حدوث الأعطال الفجائية الطارئة بمحطات الرفع والمعالجة.
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