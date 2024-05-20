ناقد رياضي : جماهير الزمالك اللاعب الأول في التتويج بالكونفدرالية

تحدث الناقد الرياضي احمد الخضري عن دور جماهير نادي الزمالك خلال مواجهه الأمس في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي ، وأيضاً خلال مشوار الفارس الابيض بكافه مراحل البطولة.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : إلى أن جمهور الزمالك كان عليه العامل الأكبر في مباريات الكونفدرالية ثم اللاعبين ومجلس الادارة يجب أن يحصل على حقه، ولكن جوميز يأتي في المرحلة الأخيرة، وهذا رأيي الشخصي.

وزاد: "لا استطيع أن أقول بأن جوميز صنع حالة جيدة في الزمالك، وحتى الآن لم أرى ذلك، والفريق على المستوى المحلي بعيد عن المنافسة، ولو كنت صاحب قرار لن أقوم بتجديد عقده، يجب تقييم الأمور والفريق على منصات التتويج".

وأتم: "الزمالك منذ احراز الهدف وهو متراجع فنيا، ومهدد باستقبال هدف في أي لحظة، لم يعجبني شكل الفريق، كما ان الحكم عيسي سي كان متوترًا ولم يعجبني أدائه، ومعين الشعباني لعب وفق امكانيات لاعبي نهضة بركان".