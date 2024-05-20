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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي : تهئنة الأهلي لـ الزمالك أكدت على الروح الجديدة بين القطبين

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه سعيد بالتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية، وكذلك بتهئنة النادي الأهلي التي تؤكد على الروح الجديدة بين القطبين، مشيرًا إلى أنه لابد من تقييم الزمالك في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الالقاب.

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وقال في تصريحات إعلامية : "أفضل وقت للإصلاح عندما يكون الزمالك على منصة التتويج، لابد من اعادة الحسابات وتقييم الفريق جيدا في ظل وجود مشاركات أقوى خلال المرحلة المقبلة وسيلعب بطولة السوبر الافريقي".

وأضاف: "الزمالك كان يحتاج للتتويج باللقب، وكان هناك مشجعين من كل المحافظات في ملحمة رائعة، وخسارة هذه البطولة كان سيكون كارثة، لكن بدعم الجماهير تحققت البطولة".

وأكمل: "عمر جابر يقدم مستوى جيد ويستحق الانضمام لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، وبالتأكيد كانت روح اللاعبين وتركيزهم جيدة خلال اللقاء، وتأثير المعسكر المبكر الذي طلبه جوميز وعبدالواحد السيد كان قرار جيد للغاية".

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