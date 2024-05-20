الأهلي والترجي .. بديل علي معلول بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

في مواجهة مرتقبة جماهيرياً ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي في تمام الثامنة من مساء يوم السبت المقبل.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين السبت الماضي بالتعادل السلبي ، ويكفي الأحمر الانتصار بأي نتيجة خلال لقاء العودة لضمان الحفاظ على لقبه القاري.

وتعرض الظهير علي معلول لإصابة قوية في بداية لقاء الذهاب ، الأمر الذي استدعى استبداله مع الدقائق الأولى للقاء.

ومن المرجح أن يعتمد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بعدما قدم مردود مميز في لقاء الذهاب.

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي