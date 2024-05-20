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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صرف مكافأة 700 جنيهًا للعاملين بالأجر اليومي بجامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

في إطار خطة جامعية المنيا ، لمساعدة الفئات العمالية وخاصة العاملين بالأجر اليومي ، لتشجيعهم وتحفيزهم ، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في ظل الظروف الإقتصادية العالمية وحالة الغلاء التي تشهدها دول العالم ، أعلن الدكتور عصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا ، عن الموافقة بصرف مكافأة 700جنيهًا،  للعاملين بالأجر اليومي بالجامعة ، بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية ؛

وذلك نظرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة ، وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية ، على أن تصرف المكافأة خصمًا من أرصدة صندوق التعليم المدمج ، فيما يخص القطاع التعليمي ، وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات ، فيما يخص قطاع المستشفيات ، وأكد رئيس الجامعة ، أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية  ، تسعى من خلالها إلى دعم العاملين  اجتماعيًا ، بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي ؛ وتحقيقًا لأهداف الجامعة في خلق بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز .

وكان الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، قد أعلن خلال الفترة الماضية ، أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه ، وافق على منح العاملين بالجامعة بنظام الأجر اليومي زيادة مالية ، بما يقرب من 110 جنيه شهرياً ، تضاف إلى إجمالي قيمة ما يتقاضونه ، وفقاً لأيام الحضور الفعلية ، وذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ، في مساعدة جميع الفئات العاملة على مواجهة موجات الغلاء ، وكذلك حرص الجامعة علي تلبية رغبات العاملين بتلك الفئة ، بما يتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة ، وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك

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