صرف مكافأة 700 جنيهًا للعاملين بالأجر اليومي بجامعة المنيا

في إطار خطة جامعية المنيا ، لمساعدة الفئات العمالية وخاصة العاملين بالأجر اليومي ، لتشجيعهم وتحفيزهم ، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في ظل الظروف الإقتصادية العالمية وحالة الغلاء التي تشهدها دول العالم ، أعلن الدكتور عصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا ، عن الموافقة بصرف مكافأة 700جنيهًا، للعاملين بالأجر اليومي بالجامعة ، بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية ؛

وذلك نظرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة ، وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية ، على أن تصرف المكافأة خصمًا من أرصدة صندوق التعليم المدمج ، فيما يخص القطاع التعليمي ، وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات ، فيما يخص قطاع المستشفيات ، وأكد رئيس الجامعة ، أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية ، تسعى من خلالها إلى دعم العاملين اجتماعيًا ، بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي ؛ وتحقيقًا لأهداف الجامعة في خلق بيئة مُحفزة للعمل والإنجاز .

وكان الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، قد أعلن خلال الفترة الماضية ، أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه ، وافق على منح العاملين بالجامعة بنظام الأجر اليومي زيادة مالية ، بما يقرب من 110 جنيه شهرياً ، تضاف إلى إجمالي قيمة ما يتقاضونه ، وفقاً لأيام الحضور الفعلية ، وذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ، في مساعدة جميع الفئات العاملة على مواجهة موجات الغلاء ، وكذلك حرص الجامعة علي تلبية رغبات العاملين بتلك الفئة ، بما يتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة ، وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك