ظهير الزمالك : تواصلت مع معلول فور علمي بإصابته .. واللاعب فخر لتونس

تحدث حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك ، عن الإصابة التي تعرض لها مواطنه علي معلول ظهير الأهلي خلال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.

وقال المثلوثي خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "تواصلت مع علي معلول بعدما رأيت تعرضه للإصابة، وأتمنى عودته للملاعب سريعا لأنه إضافة كبيرة للكرة المصرية والتونسية والإفريقية بالكامل".

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي