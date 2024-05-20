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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المثلوثي : نعد جماهير الزمالك بتكرار الوقوف على منصات التتويج القارية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، عن فوز الفريق أمس الأحد ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي جاءت على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي من البطولة.

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وقال المثلوثي في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أدينا ما علينا في الملعب والتوفيق جاء من الله، ومثلما نعلم جميعا النهائيات تكسب ولا تلعب".

وتابع: "جمهور الزمالك فوق الوصف ولا توجد أي كلمات تعطيه حق، لقد جعل الأجواء أوروبية في مباراة اليوم".

وأكمل: "عندما تلعب لنادي كبير مثل الزمالك يجب أن يكون طموحك كبيرا أيضا، ونعد جماهير النادي بحصد المزيد من البطولات القارية  وتحقيق انجازات أكبر".

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