المثلوثي : نعد جماهير الزمالك بتكرار الوقوف على منصات التتويج القارية

تحدث حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، عن فوز الفريق أمس الأحد ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي جاءت على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي من البطولة.

وقال المثلوثي في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أدينا ما علينا في الملعب والتوفيق جاء من الله، ومثلما نعلم جميعا النهائيات تكسب ولا تلعب".

وتابع: "جمهور الزمالك فوق الوصف ولا توجد أي كلمات تعطيه حق، لقد جعل الأجواء أوروبية في مباراة اليوم".

وأكمل: "عندما تلعب لنادي كبير مثل الزمالك يجب أن يكون طموحك كبيرا أيضا، ونعد جماهير النادي بحصد المزيد من البطولات القارية وتحقيق انجازات أكبر".