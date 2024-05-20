شروط المشاركة في مهرجان المسرح المصري وموعد انطلاق الدورة الـ 17

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فتح باب المشاركة في دورته السابعة عشرة لعام 2024 "دورة سميحة أيوب"، بدء من اليوم 20 مايو وحتى يوم 1 يوليو 2024.

وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة العروض المسرحية، والتي ستشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين "1 يوليو حتى 30 يونيو 2024"، ولابد أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

كما يشترط أن الفرق المشاركة تتحمّل نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ورش الديكور، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار.

تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين ” داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان.

ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، والمدة الزمنية للعرض لا تزيد عن ساعتين ولا تقل عن نصف ساعة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، ورابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بوقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح، وعلى الفرق تحضير بانفلت مدون بداخله اسم الممثل والشخصية التي يؤديها في المسرحية مع الصورة، ويجب أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالح هندسياً "صوت وصورة" والعرض الغير صالح هندسياً يستبعد من المشاركة.