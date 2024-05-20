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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

مع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في لقاء الإياب ، بعد أن انتهى الذهاب على ملعب حماد العقربي بمدينه رادس بالتعادل السلبي.

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ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير القلعة الحمراء أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

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